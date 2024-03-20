Представлены модели мощностью 750, 850, 1000 и 1200 Вт.

Corsair представила в серии ATX 3.0 блоков питания RMx SHIFT белые модели, сообщает VideoCardz. Блоки RMx SHIFT отличаются нестандартным расположением разъёмов питания, они выведены на одну из боковых плоскостей, чтобы подключаемые кабели сразу направлялись в пространство, скрытое за панелью для установки материнской платы.

Источник изображения: Corsair

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Такая конструкция упрощает скрытую прокладку кабелей, также говорится о большей долговечности кабелей и разъёмов за счёт меньшего натяжения, изгиба и скручивания при подключении, правда для этого нужно, чтобы и корпус был соответствующий — с большим пространством для прокладки кабелей.

В линейке блоков питания RMx SHIFT White будут доступны модели мощностью от 750 до 1200 Вт. Судя по всему, новые модели белого цвета технически ничем не отличаются от чёрных, которые были представлены первыми. Это блоки с сертификатами 80PLUS Gold и качественной компонентной базой с японскими высокотемпературными конденсаторами 105°С. Цены за рубежом начинаются от 140 долларов США за 750-ваттную модель, 850- и 1000-ваттные модели стоят 170 и 220 долларов соответственно. Самый мощный блок серии стоит от 240 долларов.