Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
NVIDIA RTXGI SDK 2.0 должен повысить производительность и качество освещения с трассировкой лучей
Для этого реализованы алгоритмы Neural Radiance Cache (NRC), Spatial Hash Radiance Case (SHaRC) и Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI).

реклама

NVIDIA представила в рамках конференции GDC 2024 обновление RTXGI 2.0, инструментария для реализации в играх и приложениях глобального освещения с трассировкой лучей, совместимого с любой видеокартой, которая поддерживает DXR. Тремя главными нововведениями RTXGI 2.0 называются технологии: Neural Radiance Cache (NRC), Spatial Hash Radiance Case (SHaRC) и Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI).

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

реклама

Не вдаваясь в технические подробности можно отметить, что одним из результатов внедрения NRC должно стать повышение производительности при включении эффектов трассировки лучей и трассировки пути за счёт прогнозирования свечения в любой точке сцены. Для этого будет использоваться специально обученная модель искусственного интеллекта (ИИ), а поэтому работа данной технологии будет возможна на видеокартах со специальными блоками для ускорения ИИ, такими как тензорные ядра NVIDIA.

Технология SHaRC также должна повысить производительность трассировки пути, в отличие от NRC она не требует оборудования для ускорения ИИ. Что касается DDGI, эта технология обеспечивает непрямое освещение с несколькими отражениями без автономных карт освещения или запекания света, объяснили в Wccftech. Как ожидается, это повысит реалистичность освещения, добавив детализации.

#nvidia #видеокарты
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA инвестировала 10 млрд долларов в разработку Blackwell
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
13
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
1
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
1
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
6
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
1
Анонсировано строительство новой автомагистрали Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей
3
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
1
Опубликовано видео испытания нового американского дрона-камикадзе ALTIUS-700M
+
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
4
Джесен Хуанг надел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
3
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
3
Google добавляет в Pixel Launcher возможность менять поисковую систему по умолчанию
+
Российские подразделения сумели продвинуться еще на 800 метров на Запорожском направлении
2
Nvidia представила самый мощный ИИ-чип Blackwell B200
1
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые скоро получат ОС Android 15
+
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
+
Samsung исправит проблему с камерой, обнаруженную в Galaxy S24 Ultra
+

Популярные статьи

11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
51
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
105
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
2
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
145
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
52
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
40
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
20
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
51

Сейчас обсуждают

glavhyilo
16:09
13:58 20.03.2024 Шойгу оценил потери ВСУ с начала года в 71 тысячу человек.
Российские ВКС нанесли ракетный удар по объектам в Харьковской области
bomg
16:08
Почему "Россия ... заработала"? Ведь правильно "российские олигархи получили"
Россия стала лидером по поставкам СПГ в Европу и только за январь заработала 684 миллиона евро
nonses84
16:04
Так гитхаб же вроде таких огромных вложений не имел. Опять распил бабла?
Идею создания российского аналога GitHub отложили на неопределённый срок
Свой Узнает
16:00
Завезли бы в него Русский, цены бы этой новости не было. А так, ждём 14 light как его (civi 4) реинкарнацию на глобальном рынке...
Xiaomi сообщила, что Civi 4 Pro будет обладать сенсором Leica Summilux и датчиком Light Fusion 800
VRoman
15:59
Пинками!!
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
slikts
15:57
Слово "Жозеп " - равнозначно "Zhopa"...
Жозеп Боррель предложил использовать прибыль от замороженных активов России
Дмитрий Чепурин
15:55
А что, кроме Камчатки больше съездить некуда?
В Госдуме предложили ввести карту для бесплатных турпоездок по России типа Пушкинской карты
иван иваныч
15:55
Самый тупой и отстойный фильм что я видел . ( вместе с ширли - мырли меньшова ) Жаль что великий режиссёр им закончил свою карьеру .
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
иван иваныч
15:52
120 руб - это был оклад .А оклад и зарплата - это две большие разницы ..
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
иван иваныч
15:51
ты удивишься , но было мороженное и по 10 коп и даже по 5 коп .
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем