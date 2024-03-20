Для этого реализованы алгоритмы Neural Radiance Cache (NRC), Spatial Hash Radiance Case (SHaRC) и Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI).

NVIDIA представила в рамках конференции GDC 2024 обновление RTXGI 2.0, инструментария для реализации в играх и приложениях глобального освещения с трассировкой лучей, совместимого с любой видеокартой, которая поддерживает DXR. Тремя главными нововведениями RTXGI 2.0 называются технологии: Neural Radiance Cache (NRC), Spatial Hash Radiance Case (SHaRC) и Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI).

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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Не вдаваясь в технические подробности можно отметить, что одним из результатов внедрения NRC должно стать повышение производительности при включении эффектов трассировки лучей и трассировки пути за счёт прогнозирования свечения в любой точке сцены. Для этого будет использоваться специально обученная модель искусственного интеллекта (ИИ), а поэтому работа данной технологии будет возможна на видеокартах со специальными блоками для ускорения ИИ, такими как тензорные ядра NVIDIA.

Технология SHaRC также должна повысить производительность трассировки пути, в отличие от NRC она не требует оборудования для ускорения ИИ. Что касается DDGI, эта технология обеспечивает непрямое освещение с несколькими отражениями без автономных карт освещения или запекания света, объяснили в Wccftech. Как ожидается, это повысит реалистичность освещения, добавив детализации.