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Moleculo
В Firefox 124 улучшили просмотрщик PDF и добавили новый тип сортировки вкладок в Firefox View
А также исправили 12 уязвимостей.

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Накануне Mozilla выпустила обновление для своего браузера Firefox, в версии 124 исправили 12 уязвимостей безопасности и добавили несколько новых возможностей, сообщает gHacks. В числе нововведений поддержка клавишной навигации во встроенном просмотрщике PDF документов и новый тип сортировки открытых вкладок в Firefox View — теперь вкладки можно отсортировать не только по недавней активности, но и по порядку, т.е. в том порядке, в каком вкладки располагались в браузере.

Источник изображения: Growtika, Unsplash

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В числе других изменений, актуальных для обычных пользователей: расширение номенклатуры поисковых систем, доступных в браузере по умолчанию, так пользователям в ряде зарубежных стран стали доступны для выбора поисковые системы Qwant и Ecosia; улучшено отображение выпадающего списка при клике на значке Firefox в панели задач; в сборке для macOS осуществлён переход к использованию встроенного в операционную систему API полноэкранного вывода.

Следующий выпуск Firefox запланирован на 16 апреля, отметили специалисты.

#firefox #веб браузеры
Источник: ghacks.net
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