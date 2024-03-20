Пока остаётся только догадываться, что это за устройство.

Национальное агентство радиоисследований Южной Кореи сертифицировало новый комплект для разработчиков Xbox, сообщает TechPowerUp со ссылкой на находку Twitter (заблокирован в РФ) блогера @KoreaXboxnews. Серийный код комплекта не совпадает с теми, что были присвоены комплектам для разработки под игровые консоли Xbox Series X и S, а значит это должно быть новое устройство со значимыми отличиями в аппаратном обеспечении, новая консоль, как вариант.

Источник изображения: Billy Freeman, Unsplash

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В Сети ходят слухи, что в Xbox могут разрабатывать портативное игровое устройство. Представители игрового подразделения Microsoft ранее намекнули о подготовке некоего сюрприза, связанного с аппаратным обеспечением. Что это за сюрприз, неизвестно. Другим возможным вариантом является выпуск обновлённой и более производительной игровой консоли, ведь Sony, по слухам, готовит к концу года PlayStation 5 Pro и компании Microsoft надо бы на это чем-то ответить.