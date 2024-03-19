Производителем заявлен уровень шума 26 дБ.

Компания Akasa объявила о выпуске системы охлаждения Gecko Pro LX для M.2 накопителей форм-фактора 2280, сообщает Guru3D. Система охлаждения включает алюминиевый радиатор и 20-мм вентилятор, который работает с переменной скоростью вращения в диапазоне от 3600 до 12000 оборотов в минуту. Срок службы вентилятора составляет 60000 часов, он подключается через стандартный 4-контактный разъём, что позволяет регулировать скорость в пределах рабочего диапазона.

Источник изображения: Akasa

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Максимальный воздушный поток, который создаёт этот небольшой вентилятор, достигает 0,7 кубических футов в минуту, а статическое давление 4,00 мм вод ст. Производитель также заявляет, что на максимальной скорости уровень шума достигает 26 дБ.

Источник изображения: Akasa

Система охлаждения поставляется с двумя термопрокладками, одна из которых располагается между радиатором и лицевой стороной накопителя, другая между — лотком-основанием и задней стороной накопителя.

Размеры кулера Gecko Pro LX составляют 70×25×21,9 мм, весит он примерно 53 грамма, цены не уточняются.