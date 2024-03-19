Ожидаются значительные улучшения в кэш памяти 1-го уровня.

Первые решения на базе архитектуры NVIDIA Blackwell анонсированы, в частности, это чип B200 для ускорителей вычислений, который включает два графических кристалла и 192 ГБ памяти HBM3. Что касается игровых решений следующего поколения, официальных подробностей о них пока нет, но есть слухи, количество которых увеличивается с каждым днём. После презентации NVIDIA активизировался известный Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @kopite7kimi. По информации инсайдера, игровые видеокарты Blackwell будут производиться по той же технологии, что и новые серверные решения, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

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NVIDIA использует для производства B200 технологию 4NP, которая является улучшенной версией технологии 4N — это специально оптимизированная для нужд NVIDIA технология производства, основанная на 5-нм техпроцессе компании TSMC. Инсайдер отмечает, что новый техпроцесс позволит увеличить плотность транзисторов на 30%, а также сообщает о значительных улучшениях в кэш-памяти 1-го уровня, что позволит увеличить пропускную способность каждого вычислительного блока SM.

По различным слухам, флагманский игровой графический процессор GB202 может содержать до 192 вычислительных блоков SM и поддерживать 512-битную шину памяти. В свою очередь, графический процессор GB203 может предлагать только половину от этих характеристик. Как минимум, трём флагманским GPU приписывают поддержку GDDR7, включая GB204 для карт среднего класса, который может поддерживать 192-битную шину памяти. Презентацию серии ожидают во второй половине года.