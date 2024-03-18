Бразильские моддеры продолжают успешно модифицировать различные видеокарты.

Бразильские специалисты, известные по YouTube каналу Paulo Gomes, продолжают эксперименты с модификациями различных видеокарт и на этот раз решили взяться за AMD Radeon RX 5600 XT.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Эта видеокарта появилась в 2020 году, её графический процессор Navi 10 XLE предлагает 2304 потоковых процессора, а подсистема памяти представлена 6 ГБ GDDR6 на 192-битной шине, напоминает VideoCardz. Было решено последовательно увеличивать память, вплоть до 16 ГБ. Задача оказалась непростой, но выполнимой.

Источник изображения: Paulo Gomes, YouTube

Простое увеличение памяти до 12 ГБ не дало какого-либо прироста производительности, только после разгона удалось повысить производительность на 14%. Активация заблокированных контроллеров памяти в GPU для получения 256-битной шины и установки 8 ГБ GDDR6 оказалась результативнее, производительность в Unigine SuperPosition повысилась на 11%. Для этой модификации специалистам пришлось перебрать и отредактировать несколько BIOS от других видеокарт, а также выполнить перепайку чипов памяти.

Источник изображения: Paulo Gomes, YouTube

Далее объём памяти был увеличен до 16 ГБ, что само по себе не дало какого-либо прироста, по сравнению с 8-гиговой модификацией. Но за счёт дополнительного разгона производительность сначала удалось повысить на 26%, а с дополнительными модификациями — на 29%. Карта набрала в бенчмарке 5115 баллов, результат стандартной версии 3944 балла.