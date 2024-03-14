Новый флагман платформы LGA 1700.

Intel официально представила процессор Core i9-14900KS. Вопреки ожиданиям, рекомендованная цена оказалась ниже, по сравнению с аналогичными моделями прошлых поколений. Новый флагман будет стоить за рубежом от 689 долларов США, что на 10 долларов дешевле рекомендованной цены 13900KS и на 50 долларов дешевле рекомендованной цены 12900KS на старте продаж, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Intel Corp

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Основные характеристики Core i9-14900KS стали известны заранее, главное отличие от обычного 14900K заключается в максимальной тактовой частоте, которая достигает 6,2 ГГц на двух P-ядрах за счёт работы технологии Turbo Velocity Boost (TVB) — когда температура не превышает отметку 70 градусов по Цельсию. Также KS версия на 100 МГц быстрее версии K при работе технологии Turbo Boost Max 3.0.

Источник изображения: Intel Corp

Базовая мощность PL1 выросла со 125 до 150 Вт, на уровне PL2 процессор потребует до 253 Вт, по умолчанию, но вряд ли энтузиасты остановятся на этом, при снятии лимитов процессор способен поглощать гораздо больше энергии и раскрыть его полный потенциал получится только при наличии материнской платы с продвинутой подсистемой питания и отличного охлаждения.

Источник изображения: Tom's Hardware

Судя по результатам в обзоре Tom's Hardware, для экономных любителей игр AMD Ryzen 7 7800X3D по-прежнему является лучшим выбором — этот процессор в среднем при разрешении 1080p обеспечил на 14% более высокую производительность и стоит более чем на 300 долларов дешевле. Преимущество 14900KS над 14900K невелико, около 2%. Тем не менее, 14900KS отличный процессор для любителей разгона, которые с радостью будут выжимать все соки из этого отборного чипа несмотря на энергопотребление.