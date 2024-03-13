Продажи этого процессора должны начаться завтра.

Компания MSI работает над новой прошивкой для материнских плат Intel, которая позволит увеличить максимально возможную частоту буста процессора Core i9-14900KS до 6,4 ГГц. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на информацию Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @g01d3nm4ng0.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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В прошлом году MSI представила для своих фирменных плат из серии Z790 MAX опцию P-Core Beyond 6 GHz+, которая позволяла нажатием пары кнопок повысить максимальную частоту P-ядер разблокированных процессоров Intel Core 14-го поколения до 6,3 ГГц. Теперь инженеры подбирают оптимальные настройки для 14900KS, чтобы заставить его работать на ещё более высокой частоте. Из коробки этот процессор может повышать частоту до 6,2 ГГц на нескольких P-ядрах.

Источник изображения: MSI, Wccftech, @g01d3nm4ng0 в Twitter (заблокирован в РФ)

Согласно опубликованному снимку, с новым BIOS владельцы материнских плат MSI из серии Z790 MAX и процессоров Intel Core i9-14900KS смогут включить режим с повышением частоты до 6,4 ГГц при одноядерной нагрузке, и повышением до 5,9 ГГц при многоядерной. Подробности ожидают завтра с началом продаж 14900KS.