Осталось дождаться начала производства через пару лет.

Недавно Intel рассказала о своих планах, в частности, техпроцессе 14A, который должен быть готов к производству к 2026 году. На мероприятии IFS Direct 2024 упоминалось, что это будет первый техпроцесс компании, использующий передовые High-NA EUV литографические машины.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

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Теперь во время конференции SPIE 2024 исполнительный вице-президент и генеральный менеджер по развитию производственных технологий в Intel Энн Келлехер (Ann Kelleher) рассказала о некоторых преимуществах технологии 14A, сообщает Wccftech со ссылкой на корейский ресурс Sedaily.

Технология Intel 14A должна обеспечить 15-процентное преимущество по производительности на ватт относительно 18А. В свою очередь, улучшенная версия 14A-E, производство по которой должно стартовать в 2027 году, как ожидается, обеспечит дополнительный 5-процентный прирост производительности.

Intel ещё не анонсировала какие-либо продукты на основе технологии 14A и её подвариантов. В этом году ожидается появление первых продуктов на базе технологии 20A, процессоров Arrow Lake и Lunar Lake. Затем, в 2025…2026 году, последует запуск производства по технологии 18A.