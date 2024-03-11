По крайней мере, одна из конфигураций.

На прошлой неделе в базе данных Geekbench были обнаружены результаты ноутбука Samsung Galaxy Book4 Edge на базе 12-ядерного ARM-процессора Qualcomm Snapdragon X Elite. Процессор должен быть в состоянии конкурировать с чипами Apple серии M и первые результаты бенчмарков подтверждают это. Как оказывается, ресурсу WinFuture известно больше подробностей о новом ноутбуке Samsung, в частности, ориентировочная цена — устройство будет довольно дорогим.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Сообщается, что Samsung Galaxy Book4 Edge будет оснащён 14-дюймовым дисплеем и 16 ГБ оперативной памяти, без возможности расширения. По крайней мере, одна из конфигураций предложит накопитель на 512 ГБ. Специалисты полагают, что в таком оснащении устройство будет стоить около 1800 евро. При этом рекомендуемая розничная цена Galaxy Book4 Pro с 14-дюймовым дисплеем и процессором Intel Core в Европе составляет 1899 евро. Чуть дешевле новые MacBook Air от Apple, аналогичная конфигурация с 13,6-дюймовым дисплеем начинает поступать в продажу в Германии по цене 1759 евро.

К преимуществам Samsung Galaxy Book4 Edge над ноутбуками серии Galaxy Book 4 с процессорами Intel в WinFuture называют время автономной работы, ещё одним может стать наличие 5G модема, но, судя по всему, уверенности в его наличии пока нет. В дополнение к этому можно напомнить о сравнении скорости генерации изображений по текстовому описанию с помощью искусственного интеллекта, где Qualcomm Snapdragon X Elite значительно опередил Intel Core Ultra 155H. Сравнение было сделано Qualcomm, это стоит учитывать, но на бумаге вычислительная производительность Snapdragon X Elite в задачах ИИ действительно выше.

Презентацию нового ноутбука в WinFuture не ожидают раньше июня. Здесь стоит отметить то, что на вторую половину года запланировано крупное обновление Windows 11 с более широкими ИИ возможностями. Инсайдеры предсказывают переход операционной системы (ОС) на новую платформу. Вероятно, сроки появления готовых сборок новой версии ОС влияют и на сроки появления новых ноутбуков. Ранее инсайдеры сообщали, что подготовленная к обновлению версия Windows 11 может появиться летом, её и будут предустанавливать на новые ноутбуки, чтобы в момент выхода самого обновления 24H2 процесс его установки был более быстрым и надёжным.