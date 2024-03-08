Вероятно, новый ноутбук Samsung.

Специалисты Windows Latest заметили в базе данных Geekbench результаты Galaxy Book4 Edge, вероятно, нового ноутбука Samsung, который оснащается процессором Qualcomm Snapdragon X Elite. У Samsung нет ноутбуков под названием Edge, пока лишь можно предположить, что это новый суббренд для ARM устройств под управлением Windows 11.

Источник изображения: Babak Habibi, Unsplash

реклама

Samsung Galaxy Book 4 Edge с Qualcomm Snapdragon X Elite показал впечатляющую производительность, получив в одноядерном тестировании оценку 2706 баллов и 12646 баллов в многоядерном тестировании. Тест проводился на сбалансированном плане электропитания, зафиксированная базовая частота процессора находилась на уровне 4,01 ГГц. По оценке Windows Latest, в данном тесте Snapdragon X Elite опередил Apple M1 на 16% и M2 на 4,5% в одноядерных тестах, в многоядерных — на 52% и 30% соответственно. Apple M3 чип Qualcomm уступил 15…20%.

Источник изображения: Geekbench

Используемая в устройстве версия Windows 11 неизвестна, скорее всего, это была текущая стабильная сборка, в будущей Windows 11 24H2 можно ожидать дополнительные оптимизации для Arm-процессоров, которые положительно скажутся на производительности, считают в Windows Latest.

По информации ресурса, Qualcomm работает с партнёрами над подготовкой устройств со своим новым чипом Snapdragon X Elite и новой версией Windows 11 к середине 2024 года.