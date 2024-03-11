По прогнозам источников в отрасли.

Ожидается, что комитет JEDEC закончит разработку нового стандарта энергоэффективной памяти LPDDR6 в этом году, в третьем квартале, сообщает Wccftech со ссылкой на издание ETnews, которое, в свою очередь, ссылается на анонимные источники в отрасли.

Источник изображения: Elly Brian, Unsplash

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Отмечается, что специалисты предпринимают усилия для минимизации энергопотребления памяти, также есть намёки на внедрение в LPDDR6 поддержки вычислений на кристалле. Перенос вычислительных ресурсов ближе к месту хранения имеет большое значение в текущих условиях стремительного развития искусственного интеллекта и непрерывного увеличения объёмов обрабатываемых данных.

С момента появления LPDDR5 на рынке прошло практически пять лет. На сегодняшний день скорость памяти LPDDR5X достигает 9,6 гигабит в секунду. Такие высокие скоростные показатели в совокупности с низким энергопотреблением делают этот тип памяти идеальным выбором для смартфонов, ноутбуков, а также других компактных устройств. Внедрение LPDDR5X происходит и в других продуктах, так, модули LPCAMM2 выглядят как перспективная замена SO-DIMM — они компактнее, при этом предлагают больший объём и, что тоже очень важно, позволяют реализовать возможность модернизации подсистемы памяти в устройствах, использующих LPDDR5X.

Специалисты считают маловероятным начало внедрения LPDDR6 в конце 2024 или начале 2025 года, скорее всего, первые продукты, использующие LPDDR6, стоит ожидать к 2026 году.