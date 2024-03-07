Модули оснащены 2-мм тепло-распределителями с подсветкой. Заявлена поддержка профилей Intel XMP 3.0.

Team Group объявила о выпуске под брендом T-FORCE высокоскоростной оперативной памяти XTREEM ARGB DDR5. На сайте компании появилась информация о парных комплектах DDR5-7600 (CL36), 8000 (CL38), 8200 (CL38) с поддержкой профилей Intel XMP 3.0 и суммарным объёмом 32 или 48 ГБ.

Источник изображения: Team Group

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Компания заявляет о применении в процессе производства запатентованной технологии проверки и классификации микросхем, для модулей используются устойчивые к помехам 10-слойные печатные платы, а при разработке конструкции радиаторов повышенное внимание уделялось охлаждению микросхемы управления питанием PMIC.

Источник изображения: Team Group

Матово-чёрные тепло-распределители с текстурой, напоминающей базальт, обладают толщиной 2 мм и изготовлены из алюминиевого сплава. Также модули могут похвастаться наличием мягкой ARGB подсветки, настраивать которую можно с помощью программного обеспечения производителей материнских плат: ASRock, ASUS, Biostar, GIGABYTE, MSI.

За рубежом продажи начинаются в конце марта, цены не уточняются.