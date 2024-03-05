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Moleculo
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
Два вентилятора входят в комплект.

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Компания Arctic представила новую серию из пяти воздушных процессорных кулеров Freezer 36, каждый из которых комплектуется двумя 120-мм вентиляторами из серии P, с крыльчаткой, оптимизированной для создания высокого статического давления.

Источник изображения: Arctic

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У двух моделей алюминиевый радиатор и медные тепловые трубки не окрашены — это стандартный Freezer 36 и его CO вариант. Последний комплектуется вентиляторами CO на двойных шарикоподшипниках, в то время как остальные вентиляторами с гидродинамическим подшипником. И в том и в другом случае вентиляторы не обладают RGB подсветкой, также подсветки нет в ещё одной из оставшихся трёх моделей — это полностью окрашенный в чёрный цвет вариант Black. Для любителей подсветки есть две модели с A-RGB вентиляторами, чёрная и белая.

Конструкция кулера состоит из четырёх 6-мм тепловых трубок, напрямую контактирующих с крышкой процессора, радиатором из 59 алюминиевых пластин толщиной 0,4 мм. Высота Arctic Freezer 36 — 159 мм.


В числе преимуществ: универсальный строгий дизайн с алюминиевой крышкой, закрывающей концы тепловых трубок; крепление вентиляторов на клипсах, а не скобах; открытая конструкция, которая позволяет второму вентилятору засасывать воздух по бокам. Особого внимания заслуживают крепления, кулер совместим с платформами AMD AM4 и AM5, Intel LGA 1700 и LGA 1851, причём для платформы Intel компания разработала крепление в виде рамки, которая одновременно заменяет стандартную систему фиксации материнской платы. Крепление Arctic препятствует изгибу процессора и платы из-за неравномерного распределения усилия, которое создаётся стандартной системой.

Источник изображения: Arctic

Согласно внутренним тестам, Freezer 36 выигрывает примерно 3 градуса у Freezer 34 eSports Duo, который, в свою очередь, оказался лучше Noctua NH-D12L и Deepcool AK400 DZ Plus. Сравнение проводилось на процессоре Intel Core i9-13900K (PPT 200 Вт) под нагрузкой стресс-тестом Prime95.

В Европе цены с учётом налогов и без учёта скидок составляют: 32,99 евро за стандартный Freezer 36; 34,99 евро за вариант CO с вентиляторами на шарикоподшипниках; 37,99 евро за вариант Black без подсветки; 47,99 евро за чёрный A-RGB вариант и 48,99 за белый A-RGB вариант. В честь своего 23-летия компания делает большие скидки, которые приближаются к 50% на некоторые из моделей.

#системы охлаждения #arctic
Источник: arctic.de
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