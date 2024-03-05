Информация поступает с китайских форумов.

NVIDIA полностью завершила производство видеокарт GeForce GTX 16 серии, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию с китайских форумов Board Channels. Это были последние видеокарты GTX, выпускаемые компанией, таким образом теперь NVIDIA полностью переходит на бренд RTX — видеокарты с поддержкой трассировки лучей и интеллектуального масштабирования изображения DLSS.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

реклама

По прогнозам, для реализации оставшихся на складах видеокарт из серии GTX 16 потребуется от одного до трёх месяцев. В основном на рынке остаются модели начального уровня GTX 1650 и GTX 1630, согласно предыдущим слухам производство видеокарт GTX более высокого класса уже было остановлено.

Теперь самыми младшими игровыми видеокартами NVIDIA считаются мобильная GeForce RTX 2050 и настольная RTX 3050. Недавно компания выпустила 6-гиговую RTX 3050 — урезанную версию оригинальной модели на 8 ГБ. Производство последней, по слухам, тоже свернут, но о появлении альтернативы из нового поколения, например, настольной RTX 4050, ничего не сообщается, что странно.