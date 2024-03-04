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Moleculo
Intel Arrow Lake-S снова приписывают отсутствие HT, а встроенная графика ограничится 4 ядрами Xe
Также в процессорах якобы не будет новых LPE ядер.

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В этом году Intel должна представить новые настольные процессоры Arrow Lake-S с новой платформой LGA 1851. Вокруг предстоящего запуска ходит много слухов, в частности, инсайдеры сообщают об отказе от технологии Hyper-Threading (HT). Об этом снова заговорил китайский инсайдер 金猪升级包, известный в прошлом рядом точных прогнозов, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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На своей странице в Bilibili инсайдер утверждает, что настольные процессоры Intel Arrow Lake-S не получат HT и новых энергоэффективных ядер LPE, которые появились в мобильных процессорах Meteor Lake и располагаются отдельно от основного вычислительного кристалла. В числе нововведений нейронный блок NPU для ускорения задач с применением искусственного интеллекта, его вычислительные возможности, по мнению инсайдера, будут на том же уровне, что и в процессорах Meteor Lake.

Источник изображения: 金猪升级包, bilibili (машинный перевод с китайского)

Что касается интегрированной графики, настольным Intel Arrow Lake-S приписывают наличие до 4 ядер Xe. В предыдущих слухах утверждалось, что графика настольных процессоров будет основана на текущей архитектуре Xe-LPG, в то время как мобильных — на обновлённой Xe-LPG+. Иными словами, в настольных процессорах ожидается самая слабая реализация, которая будет относиться не к бренду Arc Graphics, а к Intel Graphics. Наименования самих процессоров должны быть изменены в соответствии с правилами нового бренда Core Ultra.

Из остального: поддержки DDR4 не будет, что ожидаемо, также инсайдер считает, что не для всех процессоров вычислительные кристаллы будут производиться по технологии Intel 20A, возможно, часть из них будет производить TSMC.

#intel #arrow lake
Источник: videocardz.com
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