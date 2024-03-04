Вероятно, запланированы на 2026 год.

Энтузиасты, предположительно, обнаружили новое кодовое название одного из будущих семейств процессоров AMD — это Sound Wave. Ждать их, вероятно, в ближайшее время не стоит, эти процессоры могут быть запланированы на 2026 год, сообщает VideoCardz со ссылкой на Gamma0burst, блогера и датамайнера, который ищет зацепки в портфолио сотрудников компаний.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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На этот год в обширные планы AMD входит выпуск процессоров Hawk Point и Strix Point в рамках серии Ryzen 8000. Последние должны быть основаны на архитектуре Zen 5. На следующий год инсайдеры предсказывают ещё больше новинок Zen 5 с процессорами под кодовыми названиями Fire Range, Strix Halo (Sarlak), Kraken Point, в частности, мощных чиплетных APU. Также на следующий год может быть запланировано Zen 4 обновление под кодовым названием Escher.

Источник изображения: Gamma0burst

Что касается Sound Wave, эти процессоры могут быть основаны на архитектуре Zen 5 или, что считается наиболее вероятным, Zen 6. В таком случае Sound Wave могут стать частью серии Ryzen 10000. Также есть предположения, что производиться они будут по 3-нм техпроцессу, но это не точно.