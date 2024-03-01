Продажи ждут в апреле, сейчас устройство готовят к краудфандинговой кампании.

Компания GPD анонсировала обновления портативного игрового компьютера Win Mini, версия 2024 года будет основана на новых APU от компании AMD, получит новый дисплей, сообщает VideoCardz. Начиная с APU, GPD Win Mini 2024 будет доступен в конфигурациях с 8-ядерным Ryzen 7 8840U или 6-ядерным Ryzen 5 8640U. Эти APU предлагают интегрированную графику на базе архитектуры RDNA3, Radeon 780M с 12 вычислительными блоками CU, либо Radeon 760M с 8 блоками CU соответственно.

Источник изображения: GPD

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Перечисленные APU получили более быстрый нейронный блок NPU, по сравнению с серией Ryzen 7000, а также, как выяснилось ранее, лучше показывают себя при работе в режимах с ограниченной мощностью. Ещё один важный момент, APU поддерживают инструкции AVX-512, что положительно сказывается на производительности эмуляторов игровых консолей.

На примере нескольких игр компания утверждает, что устройство обеспечит производительность 30 или 60 кадров в секунду при эмуляции PS3. Источник изображения: GPD

Дисплей в GPD Win Mini 2024 сохранил диагональ 7 дюймов. Это LTPS-экран с разрешением 1920×1080, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Экран покрыт антибликовым покрытием и стеклом Corning Gorilla Glass 6-го поколения. Значимым улучшением относительно прошлой версии является поддержка переменной частоты обновления (VRR). Кроме того, дисплей поддерживает FreeSync Premium.

Источник изображения: GPD

Неоднозначным изменением является отсутствие разъёма OCuLink, который присутствовал в модели 2023 года. Тем не менее, внешнюю видеокарту можно подключить через USB4, который есть на устройстве.

В составе GPD Win Mini 2024 будет использоваться память LPDDR5-6400 объёмом 16, 32 или 64 ГБ. Цены ещё не подтверждены, сначала устройство будет доступно в рамках краудфандинговой кампании и только потом появится в продаже, как ожидается, в апреле этого года.