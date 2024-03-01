Ноутбук получил 32 ГБ оперативной памяти.

Qualcomm недавно показала, на что способен Snapdragon X Elite при создании изображений с помощью генеративного искусственного интеллекта, противопоставив свой новый чип Intel Core Ultra 7 155H. Ожидается, что в этом году Snapdragon X Elite ляжет в основу множества устройств, прототип одного из них под кодовым названием Lenovo 83ED появился в Geekbench накануне, сообщает Notebookcheck.

Источник изображения: Geekbench

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По результатам теста очевидно, что Snapdragon X Elite не работал в полную силу. По данным Qualcomm, чип в тестах Geekbench может набирать 2777 и 14056 баллов при мощности 23 Вт, в рассматриваемом же отчёте результаты куда ниже — 1628 и 11392. Данные расширенного отчёта говорят о том, что частота процессора во время тестирования не была стабильна, вероятно, тестировался предсерийный образец, требующий доработок. Тем не менее, отчёт позволяет узнать потенциальную конфигурацию одного из будущих устройств Lenovo.

Источник изображения: Geekbench

Рассматриваемый прототип ноутбука Lenovo 83ED был оснащён 32 ГБ оперативной памяти и работал под управлением тестовой версии Windows 11 Pro. Хотя Snapdragon X Elite поддерживает дискретные видеокарты, в этом конкретном образце использовалась только интегрированная графика Adreno.