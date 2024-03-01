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Qualcomm недавно показала, на что способен Snapdragon X Elite при создании изображений с помощью генеративного искусственного интеллекта, противопоставив свой новый чип Intel Core Ultra 7 155H. Ожидается, что в этом году Snapdragon X Elite ляжет в основу множества устройств, прототип одного из них под кодовым названием Lenovo 83ED появился в Geekbench накануне, сообщает Notebookcheck.
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По результатам теста очевидно, что Snapdragon X Elite не работал в полную силу. По данным Qualcomm, чип в тестах Geekbench может набирать 2777 и 14056 баллов при мощности 23 Вт, в рассматриваемом же отчёте результаты куда ниже — 1628 и 11392. Данные расширенного отчёта говорят о том, что частота процессора во время тестирования не была стабильна, вероятно, тестировался предсерийный образец, требующий доработок. Тем не менее, отчёт позволяет узнать потенциальную конфигурацию одного из будущих устройств Lenovo.
Рассматриваемый прототип ноутбука Lenovo 83ED был оснащён 32 ГБ оперативной памяти и работал под управлением тестовой версии Windows 11 Pro. Хотя Snapdragon X Elite поддерживает дискретные видеокарты, в этом конкретном образце использовалась только интегрированная графика Adreno.