В ноутбуке предусмотрено три M.2 разъёма для накопителей.

Под брендом ADATA XPG представлен новый игровой ноутбук XPG XENIA 15G с 15,6-дюймовым, 144-герцовым IPS экраном FHD, сообщает TechPowerUp. Ноутбук позиционируется как универсальное решение для любителей игр, разработчиков и создателей контента. В основе процессор Intel Core i7-14700HX, дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 4070 или 4060 (105 Вт), 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и терабайтный накопитель ADATA 850.

Источник изображения: ADATA XPG

реклама

В числе достоинств XPG XENIA 15G возможности расширения: объём оперативной памяти можно увеличить до 96 ГБ, установив две «планки» SO-DIMM по 48 ГБ, а три M.2 разъёма позволяют расширить хранилище до 24 ТБ при установке трёх 8-терабайтных накопителей. Ноутбук может похвастаться RGB подсветкой клавиатуры, поддержкой Wi-Fi 6E и BT 5.2, 1080p веб-камерой. Ассортимент внешних разъёмов включает: один USB-A 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 1, два USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, комбинированный аудио-разъём, сетевой разъём RJ45.

Источник изображения: ADATA XPG

Также XPG XENIA 15G получил микросхему MUX, которая позволяет переключаться между гибридным режимом работы дискретной и интегрированной графики NVIDIA Optimus или использовать только дискретную графику для вывода на дисплей. Это обеспечивает более высокую частоту кадров, более плавный игровой процесс и уменьшает задержку.

Источник изображения: ADATA XPG

XPG XENIA 15G оснащается аккумулятором 53,35 Вт·ч, обладает размерами 361×248,2×24,9 мм и весит 2,25 кг. В комплекте присутствует 180-ваттный блок питания.