У нестандартных вариантов с повышенным TBP есть шансы обогнать RX 7900 XT.

На днях начались мировые продажи AMD Radeon RX 7900 GRE и многие технологические СМИ опубликовали обзоры различных нестандартных вариантов этой видеокарты, в частности, разогнанный вариантов с увеличенными лимитами мощности.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

реклама

Такие модели, как Sapphire NITRO+, имеют гораздо более высокий предел мощности TBP до 351 Вт, когда TBP референсного дизайна — 260 Вт. Но оказалось, что пользы от увеличенного TBP не так-то и много, поскольку разгон RX 7900 GRE ограничен. Максимальная настраиваемая частота составляет 2803 МГц при стандартном значении около 2530 МГц. Теперь выясняется, что это ошибка, которая будет исправлена.

Об этом рассказали на YouTube канале Hardware Unboxed, авторы которого получили официальное подтверждение от AMD о том, что ограничение разгона является ошибкой, которую будут исправлять, сообщает VideoCardz. Если убрать ограничение, специальные варианты, такие как NITRO+, могли бы превзойти RX 7900 XT, учитывая, что последняя имеет всего на 5% больше ядер, а её TBP составляет 315 Вт.

На данный момент сроки выхода исправления неизвестны.