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Moleculo
Microsoft продлила сроки выпуска не связанных с безопасностью обновлений для Windows 11 22H2
Сроки выпуска обновлений безопасности не изменились.

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Microsoft продлила сроки выпуска обновлений, не связанных с безопасностью, для Windows 11 версии 22H2, сообщают в Neowin. Ожидалось, что последнее подобное обновление выйдет в этом месяце, но компания в последний момент внесла изменения в график, что позволит пользователям этой версии ОС получать обновления возможностей дольше. В Microsoft отмечают, что изменения сделаны с учётом отзывов пользователей.

Источник изображения: Sunrise King, Unsplash

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Сообщается, что выпуски Windows 11 22H2 «Домашняя» (Home) и «Профессиональная» (Pro), включая варианты для образовательных учреждений и рабочих станций, продолжат получать обновления до 26 июня 2024 года, корпоративные выпуски — до 24 июня 2025 года.

Тем не менее, срок окончания поддержки различных выпусков Windows 11 22H2 не изменился: обновления безопасности для версий Home и Pro будут выходить до 8 октября 2024 года, а корпоративные выпуски будут получать обновления до 14 октября 2025 года.

Стоит отметить, что во второй половине этого года Windows 11 должна получить крупное обновление 24H2, в тестовых сборках которого заметили изменения системных требований.

#microsoft #windows 11 #обновления
Источник: neowin.net
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Очередное обновление Windows 11 вызывает многочисленные проблемы
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