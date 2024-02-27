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Moleculo
Sharkoon представила 120-мм вентиляторы Rebel F50 с подсветкой и скоростью вращения до 2000 об/мин
Вентиляторы развивают воздушный поток до 132 м3/ч.

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В ассортименте вентиляторов Sharkoon появились 120-мм модели под названием Rebel F50 PWM со скоростью вращения в диапазоне от 600 до 2000 об/мин, сообщает TechPowerUp. Новинки представлены в нескольких вариантах дизайна: чёрном и белом. Оба предлагают настраиваемую ARGB подсветку полупрозрачной крыльчатки. На корпусе новинок с двух сторон располагаются антивибрационные вставки.

Источник изображений: Sharkoon Technologies

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Для Sharkoon Rebel F50 PWM заявлен воздушный поток до 132 м3/ч (около 78 CFM) при уровне шума около 35 дБ. Вентилятор подключается через 4-контактный разъём PWM, а подсветка — через 4-контактный ARGB разъём 5 В. Производитель отмечает совместимость с различными решениями для управления подсветкой от компаний ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock. Вентилятор можно подключить последовательно с другими.

Рекомендованная зарубежная цена Sharkoon Rebel F50 PWM составляет 12,99 евро.

#системы охлаждения #вентиляторы #sharkoon
Источник: techpowerup.com
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