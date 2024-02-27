Представлены модели объёмом 1, 2 и 4 ТБ.

Sabrent выпустила скоростные M.2 NVMe твердотельные накопители Rocket 5, использующие контроллер Phison PS5026-E26 Max14um, LPDDR4 DRAM буфер и 232-слойную флэш-память Micron, сообщает TechPowerUp. За рубежом накопители уже доступны для покупки, стандартная цена вариантов объёмом 1, 2 и 4 ТБ составляет 269,99, 439,99 и 899,99 долларов США соответственно, на старте продаж компания снизила цены до 189,99, 339,99 и 729,99 долларов.\

Источник изображения: Sabrent

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Подробные спецификации накопителей на момент написания не приводятся. По представленной информации, скорость последовательного чтения в серии достигает 14 ГБ/с, а записи — 12 ГБ/с. Максимальные показатели на случайных операциях блоками 4 КБ: до 1,55 миллиона операций при чтении и до 1,8 миллиона операций при записи.

Источник изображения: Sabrent

Что касается охлаждения, на накопители наклеен тонкий теплораспределитель, который не помешает установке радиатора от материнской платы. Также компания предлагает фирменный радиатор, судя по всему, в стандартный комплект поставки он не входит и приобретается отдельно. В радиаторе Sabrent используются тепловые трубки и небольшой вентилятор.