«Все в мире теперь программисты. Это чудо искусственного интеллекта».

Сегодня навыки программирования, в той или иной степени, востребованы во множестве профессий. Помимо развития по своему основному направлению специалистам приходится изучать различные языки программирования, например, чтобы автоматизировать выполнение различных задач. Однако с появлением искусственного интеллекта (ИИ) необходимость в этом может отпасть. Более того, ИИ может заменить и тех специалистов, чья основанная деятельность связана с созданием программного обеспечения.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

реклама

В небольшом отрывке выступления генерального директора NVIDIA на Всемирном правительственном саммите в Дубае, появившемся в социальной сети Twitter (заблокирован в РФ), Дженсен Хуанг (Jensen Huang) рассказал, что в течение 15 лет почти каждый специалист технологической отрасли настаивал, что молодым людям жизненно необходимо изучать информатику, учиться программировать, но теперь, благодаря ИИ, люди смогут сосредоточиться на других областях, в частности, биологии и сельском хозяйстве, сообщает Tom’s Hardware.

«Наша задача — создать такую вычислительную технологию, чтобы никому не приходилось программировать. И чтобы язык программирования был человеческим», — сказал генеральный директор NVIDIA. «Все в мире теперь программисты. Это чудо искусственного интеллекта».

Аналитик технологической отрасли Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) прокомментировал эти высказывания в своём Twitter (заблокирован в РФ): «Более 30 лет я слышал: “XYZ убьет программирование”, но у нас до сих пор не хватает программистов». Также специалист отметил, что ИИ не убьёт программирование, а передаст его в руки большему количеству людей.

Сложно не согласиться, что для тех людей, чья профессиональная деятельность не связана напрямую с программированием, генеративный ИИ станет значительным подспорьем. Они действительно смогут больше времени уделять развитию по основному направлению деятельности, пользуясь при необходимости помощью ИИ. Всё, что потребуется, сформировать исчерпывающее задание для чат-бота. Кроме того, ИИ наверняка сможет заменить программистов начального уровня, но не вообще всех, иначе человечество придёт к тому, что людей, которые смогут разобраться в коде, будет всё меньше и все программные продукты будет создавать ИИ. Мягко говоря, сомнительное будущее.

В своём выступлении Дженсен Хуанг также отметил, что людям важно научиться использовать генеративный ИИ. «Очень важно, чтобы мы повышали квалификацию всех, и я уверен, что процесс повышения квалификации будет восхитительным и удивительным», — сказал он.