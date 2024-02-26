Презентация состоится в начале марта.

Xiaomi готовится к презентации игровых ноутбуков Redmi G Pro 2024. Премьера в Китае запланирована на 4 марта, сообщает ITHome. Официальные объявления компании в социальной сети Weibo рассказывают об одной из конфигураций и позиционировании серии.

Источник изображения: Redmi红米手机, Weibo

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Основное внимание уделено конфигурации, сочетающей процессор Intel Core i9-14900HX и мобильную дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060. Скорее всего, это будет не единственная конфигурация, журналисты ITHome обнаружили в Geekbench результаты ещё одной, с процессором Core i5-14500HX. Один из постеров показывает, что новый ноутбук использует клавиатуру, аналогичную предыдущему поколению, со стрелками и цифровым блоком.

Источник изображения: Geekbench и ITHome

Intel Core i9-14900HX — это мощный 24-ядерный процессор (8P+16E) с пиковой частотой 5,8 ГГц из обновлённой линейки Raptor Lake-HX Refresh. Конфигурация Redmi G Pro 2024 с этим процессором и RTX 4060 рассчитана на работу при мощности до 210 Вт, что преподносится как одно из преимуществ над конкурентами. В целом ноутбук позиционируется как решение для киберспортивных игр и творческой деятельности.