Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Состоялся релиз стабильной версии FurMark 2
Популярная программа для стресс-тестирования видеокарт развивается с 2007 года.

реклама

Состоялся выпуск первой стабильной версии FurMark 2 (2.1.0.2), программы для стресс-тестирования и оценки видеокарт, сообщает VideoCardz. В новой версии разработчики сосредоточили внимание на поддержке нового оборудования и API, а также расширении совместимости приложения с различными операционными системами.

Так, в числе поддерживаемых графических API присутствуют OpenGL 3.2 и Vulkan 1.1, доступны сборки программы для 32- и 64-битных операционных систем Windows и Linux, в планах релиз для macOS и расширение совместимости с различными платформами, даже Raspberry Pi 5.

реклама

Помимо хорошо знакомого всем «бублика», в FurMark 2 появился тест Knot, что в совокупности с разными API даёт пользователям больше вариативности для тестирования видеокарт. Также в FurMark 2 есть встроенный бенчмарк, статистика результатов которого ведётся на сайте программы, и пара дополнительных утилит в комплекте — это GPU Shark и GPU-Z, которые можно запустить прямо из интерфейса FurMark 2.

В числе исправлений и нововведений рассматриваемого выпуска - поддержка различных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, исправление проблемы с отображением длинных названий видеокарт, учёт показателей энергопотребления при отправке результатов бенчмарка на сайт и другие изменения.

Первый общедоступный релиз FurMark датируется 2007 годом, разработка FurMark 2 началась в 2022 году. Программа создаёт экстремальную нагрузку на видеокарту, выводя её на пик энергопотребления и тепловыделения. Не лишним будет отметить, что пользоваться FurMark стоит только на свой страх и риск. Это может привести к непредвиденным последствиям, выходу из строя видеокарты и другим компонентов ПК.

#тесты #furmark #стресс-тестирование
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
GeForce RTX 3050@6 Гб разочаровала экспертов и оказалась на 30% медленнее старой GeForce GTX 1660 Ti
Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 5 5600X3D – как сэкономить $100 без потери производительности в играх
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
7
«Ростех» сообщил о завершении испытаний ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» с обновлённым вооружением
+
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
6
Массовое производство тяжёлых ударных БПЛА С-70 "Охотник" начнётся во второй половине 2024 года
2
Под Авдеевкой попал на камеры танк Abrams с уникальной броней «Чобхэм», выполненной из композитов
+
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
33
Минздрав США призывает не использовать смарт часы и кольца, которые измеряют уровень сахара в крови
+
Galaxy Z Fold6 будет толщиной 11 мм и легче благодаря титану
+
Samsung Galaxy A55 прошел сертификацию в Малайзии перед запуском
1
Индия не будет покупать у России двигатели на танки Т-90С Бхишма
3
Производительность Ryzen 7 8700 GE на 23% ниже Ryzen 7 8700G при вдвое меньшем энергопотреблении
1
Цена AI-токена SingularityNET за неделю выросла почти втрое
+
Tesla начала снабжать пикапы Cybertruck новыми колпаками колёс, которые не протирают резину
3
YouTube-блогер TechRax протестировал «режим брода» в Tesla Cybertruck
+
Doom Eternal стал доступен в Steam со скидкой 80%
1
ВС РФ хочет восстановить контроль над северной частью линии Суровикина
+
Гроссмейстер Карякин прокомментировал заявление Чернышенко о том, что Dota 2 сложнее шахмат
2
Разбираем план массированной атаки ВСУ по Крымскому мосту – участвуют ATACMS, Taurus и морские дроны
2
Астрономы обнаружили самую быстрорастущую черную дыру во Вселенной
1
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
5

Популярные статьи

Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
2
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
27
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
13
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
21
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
+
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
13
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
1
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
1
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
12

Сейчас обсуждают

Полпроцента
13:00
ой как ниществом от твоего компа несёт, а бумажечка внизу - это наверно ты какашку прикрыл?
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Mostack
12:58
А какой в этом смысл? Ну кроме "интересно провести время". Будет дольше, существенно дороже и принципиально качество не улучшит. Опять же сильно не для всех. А тут взял кто угодно и работает.
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Дмитрий
12:57
На яндексе цены конские. по сравнению с авито и озон открылся пункт выдачи прямо рядом с домом но я всеравно там ни разу не был)
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
Ананьев Данил
12:56
Да и хрен с ним, что он там поддерживает. Сам факт того, что гугл пиксель за 100К слабее моего телефона за 20 уже о чем-то говорит
Поставляемая на Украину западная техника оказалась непригодной к бою
nonses84
12:55
Это не из-за доброты душевной, а потому ,что пендосы не вытянут на себе ещё один фронт куда им нужно засунуть нос
ECOWAS смягчают санкции против Нигера, чтобы вернуть страну в сообщество
Рома
12:54
как-то странно когда диск медленнее интернета
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
Рома
12:53
S70 неудачная модель
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
Шакро Молодой
12:53
тут по фактам.
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Tygydyms Tygydyms
12:52
Не понимаю такие проекты. Куда лично самому сделать на той же TDA2822 хоть в мостовом включении, хоть для эстетов в стерео УМЗЧ, и ЧСВ подымишь, и статью разместить не стыдно будет
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Mostack
12:50
Тестирование ЧЕГО? Даташит на микросхему смотри - там все графики что усилок выдает. Остальное зависит от колонок.
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем