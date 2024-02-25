Популярная программа для стресс-тестирования видеокарт развивается с 2007 года.

Состоялся выпуск первой стабильной версии FurMark 2 (2.1.0.2), программы для стресс-тестирования и оценки видеокарт, сообщает VideoCardz. В новой версии разработчики сосредоточили внимание на поддержке нового оборудования и API, а также расширении совместимости приложения с различными операционными системами.

Так, в числе поддерживаемых графических API присутствуют OpenGL 3.2 и Vulkan 1.1, доступны сборки программы для 32- и 64-битных операционных систем Windows и Linux, в планах релиз для macOS и расширение совместимости с различными платформами, даже Raspberry Pi 5.

реклама

Помимо хорошо знакомого всем «бублика», в FurMark 2 появился тест Knot, что в совокупности с разными API даёт пользователям больше вариативности для тестирования видеокарт. Также в FurMark 2 есть встроенный бенчмарк, статистика результатов которого ведётся на сайте программы, и пара дополнительных утилит в комплекте — это GPU Shark и GPU-Z, которые можно запустить прямо из интерфейса FurMark 2.

В числе исправлений и нововведений рассматриваемого выпуска - поддержка различных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, исправление проблемы с отображением длинных названий видеокарт, учёт показателей энергопотребления при отправке результатов бенчмарка на сайт и другие изменения.

Первый общедоступный релиз FurMark датируется 2007 годом, разработка FurMark 2 началась в 2022 году. Программа создаёт экстремальную нагрузку на видеокарту, выводя её на пик энергопотребления и тепловыделения. Не лишним будет отметить, что пользоваться FurMark стоит только на свой страх и риск. Это может привести к непредвиденным последствиям, выходу из строя видеокарты и другим компонентов ПК.