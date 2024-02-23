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Moleculo
Материнские платы Intel и AMD от MSI теперь полностью поддерживают до 256 ГБ памяти
На платах с четырьмя слотами DIMM. Платы с двумя слотами позволяют установить до 128 ГБ.

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Материнские платы Intel 700 и 600 серии, а также платы AMD AM5 от MSI полностью поддерживают до 256 ГБ оперативной памяти с новыми 64-гигабайтными модулями, сообщается на сайте компании.

Источник изображения: MSI

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Впервые компания заявила о работе над реализацией поддержки модулей объёмом 64 ГБ в конце 2023 года. Для плат Intel начинается развёртывание BIOS с этой поддержкой. Выпуск новых прошивок будет происходить волнами, первые обновления уже доступны для загрузки, полностью справиться с задачей компания планирует в течение февраля и марта.

Источник изображения: MSI

Что касается материнских плат AMD от MSI, компания выпустила обновления в январе и теперь все платы для платформы AMD AM5 поддерживают модули объёмом 64 ГБ, будь то платы высокого или среднего класса на базе чипсетов X670 и B650, или платы начального класса на базе чипсета A620.

Поддержка модулей объёмом 64 ГБ позволяет увеличить максимальный объём памяти на платах с четырьмя слотами DIMM до 256 ГБ, а на платах с двумя слотами — до 128 ГБ. Теперь выбор оперативной памяти стал гораздо шире, на рынке присутствуют модули объёмом 8, 16, 24, 32, 48 и 64 ГБ.

#msi
Источник: msi.com
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