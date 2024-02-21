Технологии добавили в стабильную версию после бета-теста.

В Starfield наконец-то реализовали поддержку технологии масштабирования с генерацией кадров AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), а также технологии масштабирования Intel Xe Super Sampling (XeSS). Это стало частью обновления 1.9.67, которое вышло накануне и принесло ещё несколько технических и внутриигровых изменений. В числе этих изменений устранение графических артефактов при некоторых действиях игрока, проблемы с облаками при использовании технологии NVIDIA DLSS в сбалансированном режиме. На сайте Bethesda приведён полный список изменений.

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Технология FSR 3 не появилась в Starfield на релизе игры в сентябре прошлого года. С одной стороны, это выглядело странно, поскольку AMD являлась техническим партнёром Bethesda по версии Starfield для ПК. С другой стороны, технология, вероятно, на тот момент ещё не была достаточно хорошо отлажена. AMD открыла исходный код FSR 3 к концу прошлого года, после чего библиотека совместимых игр начала расширяться активнее.

На момент написания в списке игр с поддержкой AMD FSR 3 от 20 февраля 2024 года значатся 28 проектов, из них поддержку уже получили 12, в остальных она ожидается — это как новые, так и уже вышедшие игры. В качестве примера можно привести Black Myth: Wukong, релиз которого ожидается в конце лета, и выпущенный в 2020 году Cyberpunk 2077, в который должны добавить FSR 3, но неизвестно, когда. Благодаря открытости FSR 3 к интеграции технологии в игры подключились моддеры.