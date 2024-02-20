Поддерживается PCIe Gen 4, но скорости далеки от возможностей этого интерфейса.

Компания GIGABYTE расширила ассортимент недорогих твердотельных накопителей M.2 NVMe, представив PCIe Gen 4 модели 4000E, сообщает TechPowerUp. Это накопители, которые позиционируются как решения начального класса и будут доступны в вариантах объёмом от 250 ГБ до 1 ТБ включительно.

На данный момент компания не уточнила, какой контроллер и тип флэш-памяти используется в новинках. Судя по спецификациям, все накопители не имеют DRAM буфера, что привычно для бюджетного сегмента.

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Источник изображения: GIGABYTE

Предсказуемо, терабайтный вариант накопителя оказывается самым быстрым, предлагая скорости на последовательных операциях чтения и записи до 4 и 3,9 ГБ/с соответственно. Для модели объёмом 512 ГБ скорости на этих же операциях достигают 3,6 и 3 ГБ/с, а для модели объёмом 250 ГБ — до 3,5 и 1,8 ГБ/с соответственно.

Что касается ресурса, для модели на 1 ТБ это 320 TBW, 300 TBW для модели на 500 ГБ и 150 TBW для модели на 250 ГБ. Такая большая разница в ресурсе между моделями на 1 ТБ и 512 ГБ может объясняться применением флэш-памяти различного типа. На все три модели предоставляется трёхлетняя гарантия. Цена остаётся неизвестной.