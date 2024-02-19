Какой же мощностью в таком случае может обладать видеокарта.

В Сети периодически появляются слухи и предположения о том, что NVIDIA представит серию видеокарт GeForce RTX 50 в следующем году. Инсайдер Moore’s Law Is Dead считает эти слухи ложными, источники инсайдера ничего не знают о каких-либо задержках, ожидается, что презентация новой серии игровых видеокарт состоится в этом году, сообщает TweakTown.

Источник изображения: Phil Reid, Unsplash (отредактировано)

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С другой стороны, инсайдер также утверждает, что запуск может состояться в самом конце 2024 года и до его окончания на рынке успеет появиться только новый флагман, предположительно, RTX 5090. Это будет нишевое дорогостоящее предложение, ориентированное на энтузиастов и очень обеспеченных геймеров. Видеокарты более массового сегмента появятся на прилавках не раньше следующего года. Что касается слухов о производительности нового флагмана, мнения инсайдеров сходятся на 50…60% приросте производительности относительно текущего поколения.

Что отметили в TechPowerUp, так это заявление инсайдера о том, что новый игровой флагман NVIDIA может получить новый 16-контактный разъём питания. Речь идёт не о очередной модификации 12VHPWR или 12V-2x6, которые сочетают 12 питающих контактов и 4 сигнальных, а о разъёме, в котором все 16 контактов питающие. Если слухи подтвердятся, это станет пятым изменением разъёма питания за три года.





В появление нового разъёма питания верится с трудом. Согласно спецификациям, текущий флагман RTX 4090 требует до 450 Вт энергии, но в играх зачастую потребляет заметно меньше, при этом 12V-2x6 рассчитан на мощность до 675 Вт, а в совокупности с разъёмом PCIe видеокарте можно передать до 750 Вт. Неужели этого не хватит новому флагману. С другой стороны, может быть, есть другие причины для внедрения нового разъёма, дебют 12VHPWR омрачили случаи перегрева и плавления на мощных картах.

Источники: TweakTown; TechPowerUp; Moore's Law Is Dead, YouTube.