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Moleculo
На разных моделях видеокарт GeForce RTX 40 SUPER можно встретить 12VHPWR и 12V-2x6 разъёмы питания
Какой попался, можно узнать по маркировке на разъёме, если до неё удастся добраться.

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В конструкции некоторых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER всё ещё может использоваться разъём питания 12VHPWR с маркировкой H+ вместо нового и доработанного 12V-2×6, который маркируется H++, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @wxnod.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

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По информации ресурса, улучшенные версии разъёма питания 12VHPWR стали использовать ещё в рамках основной линейки видеокарт GeForce RTX 40, поэтому ожидалось, что все новые SUPER модели переведут на разъём 12V-2×6, конструкция которого была доработана и должна быть надёжнее. Помимо надёжности новый разъём рассчитан на большую мощность: 675 Вт против 600 Вт для 12VHPWR.

Однако, как утверждает инсайдер, на некоторых видеокартах от производителей-партнёров NVIDIA до сих пор встречаются 12VHPWR разъёмы H+. Это касается всех выпущенных видеокарт SUPER, но конкретные модели и производители не уточняются.

Во многих случаях маркировку на разъёме не видно из-за элементов системы охлаждения, поэтому может потребоваться полностью или частично разобрать видеокарту, чтобы узнать, какой на ней используется разъём питания. В Wccftech считают, что это не имеет большого смысла, поскольку проблемы с перегревом и плавлением 12VHPWR в основном касались самой мощной видеокарты в линейке — RTX 4090.

Новые видеокарты SUPER потребляют меньше энергии и вероятность, что с разъёмом питания возникнут проблемы тоже меньше. Но это не значит, что можно уделять подключению кабеля питания меньше внимания. При подключении 12VHPWR нужно проявлять осторожность и следовать инструкциям, в числе которых: ровно вставлять штекер без раскачиваний, проверить защёлкивание замка на штекере, не изгибать кабель питания вблизи разъёма.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 40 super
Источник: wccftech.com
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