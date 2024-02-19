Вскорости после того, как конкурент озвучил свою цену на QD-OLED модель.

Конкуренция среди производителей игровых OLED-мониторов диагональю 31…32 дюйма становится всё более интересной. Ожидается, что в этом месяце MSI представит монитор MPG 321URX QD-OLED. Первоначально за рубежом планировались продажи по цене 1199 долларов, но теперь MSI решила снизить цену до 949 долларов, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию YouTube канала Monitors Unboxed.

Источник изображения: MSI

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Эта цена ранее рассматривалась как ограниченное предложение на старте продаж, но теперь MSI делает её стандартной для своего 32-дюймового QD-OLED монитора.

Источник изображения: Monitors Unboxed, YouTube

Интересно, что на прошлой неделе ASUS объявила о выпуске своего QD-OLED-монитора PG32UCDM и подтвердила, что его розничная цена составит 1299 долларов. Перед этим MSI как бы подтолкнула ASUS к увеличению гарантии на выгорание OLED до трёх лет. Первоначально ASUS объявила о двухлетней гарантии, покрывающей выгорание дисплея, но после того, как MSI объявила о трёхлетней, ASUS также продлила гарантийный срок до трёх лет.