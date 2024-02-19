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Moleculo
AMD Ryzen 7 8840U в 10-ваттном режиме оказался лучше 7840U и APU Steam Deck
Ryzen 7 7840U не опережает Steam Deck в таком режиме.

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По словам Кэри Голомба (Cary Golomb), блогера, специализирующегося на обзорах портативных компьютеров и мини-ПК, AMD Ryzen 7 8840U в режиме ограничения мощности до 10 Вт опережает Ryzen 7840U и кастомный APU Steam Deck, относящийся к семейству Van Gogh. Последнее специалист считает наиболее примечательным, поскольку Ryzen 7 7840U оказывался медленнее в таком режиме, передаёт VideoCardz со ссылкой на сообщение блогера в Twitter (заблокирован в РФ).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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AMD недавно обновила своё портфолио мобильных решений, представив серию APU Ryzen 8040 под названием Hawk Point. Глядя на спецификации можно было сделать вывод, что новые APU мало чем отличаются от предыдущих Phoenix, за исключением 60-процентного повышения производительности встроенного NPU. Однако, как выясняется теперь, есть и другие преимущества, в работе при пониженном TDP, хотя AMD не делала акцент на улучшениях в данном направлении для новой серии.

Источник изображения: @carygolomb, Twitter (заблокирован в РФ)

Стоит отметить, что у AMD есть специализированная серия APU Ryzen Z1 для портативных игровых консолей. Модель Ryzen Z1 Extreme в ней практически идентична Ryzen 7 7840U. Одно из отличий — другая настройка питания. Если 7840U может работать в диапазоне 15…30 Вт, то для Ryzen Z1E доступен диапазон 9…30 Вт. Устройств на базе Ryzen Z1E в своё сравнение блогер не включил.

#amd #amd ryzen #портативные игровые консоли
Источник: videocardz.com
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