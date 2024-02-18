Предположительно, это ранняя версия A1.

В Сеть попал интересный скриншот, предположительно, демонстрирующий диспетчер задач Windows на системе, оборудованной ранним инженерным образцом одного из будущих процессоров Intel Lunar Lake. Скриншот был опубликован пользователем XZiar на китайской платформе Zhihu, сообщают в Tom’s Hardware.

Источник изображения: Louis Reed, Unsplash

реклама

Судя по информации в диспетчере, рассматриваемый образец в общей совокупности предлагает восемь ядер и работает на частоте до 2,8 ГГц. В чём-то образец похож на своего предшественника, но может получить и некоторые существенные отличия. Предполагая наличие четырёх P-ядер и E-ядер специалисты подсчитали, что образец предлагает тот же объём кэш-памяти 1-го уровня, что и Meteor Lake: 112 КБ для P- и 96 КБ для каждого E-ядра.

Источник изображения: XZiar, Zhihu

Что странно, при 14 МБ кэш-памяти 2-го уровня образец имеет только 12 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Обычно, чем выше уровень кэша, тем больше его объём. Возможно, что это ошибка, поскольку в более ранних слухах и утечках образцы Lunar Lake предлагали 16 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Кроме этого, специалисты отметили, что рассматриваемый образец является версией A1, а это обычно одни из первых работающих моделей, не исключено, что в этом прототипе что-то было отключено для тестирования и его характеристики далеко не отражают характеристики конечного продукта.

Другая странность — восемь ядер и восемь потоков. В предыдущих процессорах Intel с гибридной архитектурой использовалась технология Hyper-Threading (HT) для P-ядер, возможно, она тоже была отключена в прототипе просто для тестирования. С другой стороны, ходят слухи, что Intel может отключить HT в будущих процессорах, включая настольные Arrow Lake, первые образцы которых тоже отметились в Сети без этой технологии.