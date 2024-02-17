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Moleculo
Lian Li показала L-образный блок питания для двухкамерных корпусов
Со встроенным USB концентратором.

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Lian Li продемонстрировала свои будущие продукты на выставке Digital Expo 2024, сообщает VideoCardz. Среди новинок — серия блоков питания Edge с уникальным L-образным дизайном.

Основная цель этой уникальной концепции — упростить доступ к портам питания в двухкамерных корпусах. При этом Lian Li подтверждает, что блок питания Edge будет совместим с большинством стандартных корпусов.

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Источник изображения: Lian Li, YouTube

Также блок питания оснащён встроенным USB-концентратором, что избавляет от необходимости прокладывать все кабели разъёмов к материнской плате, объединив большинство из них внутри отсека с блоком питания.

Источник изображения: Lian Li, YouTube

Первой Lian Li планирует выпустить 1300-ваттную модель с сертификатом 80 Plus Platinum, в будущем линейку расширят моделями 80 Plus Gold мощностью 1000 и 850 Вт, в последнем случае планируется две модели с разными кабелями.

Эти блоки питания разработаны в соответствии с требованиями ATX 3.0 и предложат разъёмы/кабели питания 12VHWPR. Модель мощностью 1300 Вт будет доступна как в чёрном, так и в белом цвете.


#блоки питания #lian li
Источник: videocardz.com
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