Оптимизации для Nightingale и Pacific Drive, улучшения для Assassin's Creed Odyssey, Fortnite и Remnant 2.

Пользователи операционных систем Windows и обладатели графических решений Intel, дискретных или встроенных, могут опробовать драйвер версии 31.0.101.5330, который не прошёл сертификацию WHQL, но добавляет для видеокарт Intel Arc A поддержку и оптимизации для Nightingale и Pacific Drive, а также заметно улучшает производительность в нескольких других играх, сообщает Neowin.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

реклама

В игре Assassin's Creed Odyssey, использующей DX11, новый драйвер может повысить среднюю частоту кадров до 24% при разрешении 1080p с ультравысокими настройками. В Fortnite и Remnant 2 ожидается средний прирост FPS до 8% в DX12 при разрешении 1080p с высокими настройками графики и включённым Nanite в случае Fortnite.

В числе исправленных проблем для видеокарт Intel Arc: сбои при запуске Starfield, во время длительных игровых сессий в Palworld и Payday 3, в Dead by Daylight. Для интегрированной графики Intel Core Ultra исправили сбои и артефакты в игровом меню Call of Duty: Modern Warfare III и Warzone 2.0.