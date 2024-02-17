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Moleculo
AMD выпустила драйвер Adrenalin версии 24.2.1 со множеством исправлений и поддержкой новых игр
В числе поддерживаемых новинок Skull and Bones и Nightingale.

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AMD выпустила драйвер Adrenalin версии 24.2.1 с поддержкой игр Skull and Bones и Nightingale, а также множеством исправлений.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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Что касается игр, устранены сбои в Helldivers 2; сбои и проблемы с отображением теней в Enshrouded; проблемы со статтерами в различных играх, включая такие наименования, как Battlefield 2042, Destiny 2, Overwatch 2, Monster Hunter: World, PUBG: Battlegrounds и Star Wars Battlefront II; сбои в Counter-Strike 2 при включении технологии масштабирования FSR; увеличение времени загрузки в Deathloop; сбои в Dead Space при включении глобального освещения с трассировкой лучей; проблемы с включением HDR в некоторых играх, включая Like A Dragon: Infinite Wealth.

В числе других исправлений: неверная информация об использовании DirectX 12 в Vulkan играх, сбой приложения Parsec после перезагрузи системы, проблемы с камерой в Microsoft Teams, зелёный оттенок изображения в Oculus Rift S и проблемы с генерацией кадров на уровне драйвера AFMF.

Более подробно о решённых проблемах и продуктах, которые они затрагивали, а также известных, но пока нерешённых проблемах, можно узнать на официальной странице с примечаниями к новому выпуску программного обеспечения.

#amd #видеокарты
Источник: amd.com
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