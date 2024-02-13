Его выпустит Tulpar, дочерняя компания турецкого Monster Notebook.

Intel анонсировала в социальных сетях появление ещё одного игрового карманного компьютера (КПК), который будет использовать процессор компании, сообщает Notebookcheck со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) аккаунт @IntelGaming, а также информацию ресурса Liliputing. Подробности об устройстве не разглашаются, компания лишь опубликовала несколько фото, на которых запечатлён портативный компьютер Tulpar. Как объясняют специалисты, Tulpar является дочерней компанией турецкого бренда Monster Notebook.

Источник изображения: Intel, @IntelGaming, Twitter (заблокирован в РФ)

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Устройство демонстрировалось на прошедшем киберспортивном мероприятии Intel Extreme Masters (IEM) и выглядело как вполне законченный продукт. Спецификации остаются неизвестными и на данный момент есть только предположения о том, что одна из конфигураций КПК будет основана на процессоре Intel Core Ultra 155H, как в случае и с представленными ранее устройствами ONEXPLAYER X1, а также MSI Claw.

Судя по фото, похоже, что устройство получило сенсорный 7-дюймовый дисплей с относительно большими рамками. Также на корпусе заметили два порта USB-C, стандартный для контроллеров набор кнопок с подсветкой вокруг двух стиков.

Неизвестно, когда Tulpar анонсирует свой первый игровой КПК и на каких рынках он будет продаваться. Как отмечают в Liliputing, в основном продукция Tulpar доступна в Германии и Великобритании.