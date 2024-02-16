Зарубежная цена от 1299 долларов США.

ASUS Republic of Gamers (ROG) объявляет о выпуске 4K игрового монитора ROG Swift OLED PG32UCDM с 32-дюймовой антибликовой панелью QD-OLED, сообщает TechPowerUp. Благодаря технологии QD-OLED третьего поколения монитор PG32UCDM обеспечивает яркие цвета, глубокие оттенки чёрного и контрастность 1500000:1, частота 240 Гц и время отклика 0,03 мс (GTG) обеспечивают отсутствие размытия изображения даже в интенсивном игровом процессе. Монитор поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и совместим с NVIDIA G-SYNC.

Источник изображения: ASUS

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Для охлаждения и стабильной работы, уменьшения вероятности перегорания и продления срока службы задняя часть панели монитора обёрнута графеновой плёнкой, кроме этого для охлаждения в конструкции используется специальный радиатор со встроенными воздушными каналами.

PG32UCDM — первый монитор ROG, поддерживающий Dolby Vision и HDR10. Также монитор соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black и обладает 99-процентым покрытием цветового пространства DCI-P3.

Источник изображения: ASUS

Геймеры найдут в PG32UCDM несколько режимов работы с различным соотношением сторон, включая 24,5-дюймовый киберспортивный режим или универсальный 27-дюймовый режим, которыми, как и многими другими параметрами монитора, можно управлять с помощью мыши в ROG DisplayWidget Center. PG32UCDM также включает в себя технологию ROG Gaming AI с функциями Dynamic Shadow Boost и Dynamic Crosshair.

PG32UCDM предлагает широкие возможности подключения, включая DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1, 90-ваттный USB-C и разъём для наушников.

Рекомендованная розничная цена PG32UCDM составляет 1299 долларов США, на него предоставляется трёхлетняя гарантия, которая покрывает случаи выгорания панели.