В драйвер включены исправления из тестового выпуска для решения проблем со статтерами при включении V-Sync, а в GeForce Experience появились новые профили, включая профиль для Helldivers 2.

NVIDIA выпустила графический драйвер Game Ready версии 551.52 к выходу пиратского боевика Skull and Bones от Ubisoft. Драйвер содержит оптимизации для этой игры, в частности, необходимые для работы технологии масштабирования DLSS 2. В Skull and Bones будет доступно глобальное освещение с трассировкой лучей, а DLSS 2 поможет в случае, если возможностей видеокарты не хватит для получения комфортной частоты кадров в нативном разрешении.

Источник изображения: Thomas Foster, Unsplash

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Драйвер исправляет четыре ошибки, три из которых связаны с играми. Драйвер должен избавить от статтеров при включении вертикальной синхронизации, а также решить эту проблему в Red Dead Redemption 2 на ноутбуках, поддерживающих технологию Advanced Optimus. Ещё одно игровое исправление — проблемы со стабильностью в Immortals of Aveum. Что касается исправлений для программного обеспечения, новый драйвер должен решить проблемы со статтерами во время прокрутки веб-страниц в браузерах.

Также с выходом нового драйвера NVIDIA добавляет в GeForce Expreience профили с оптимальными настройками для игр Helldivers 2, Suicide Squad Kill the Justice League и Three Kingdoms Zhao Yun.