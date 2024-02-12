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Moleculo
В тестовых сборках Windows 11 заметили новую зависимость от инструкций процессора
Похоже, дополнительная инструкция стала требоваться для работоспособности системы.

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Изменения в тестовых сборках Windows 11 указывают на то, что в будущем для работы операционной системы потребуется поддержка процессором дополнительных инструкций. В Neowin сообщают со ссылкой на находку Twitter (заблокирован в РФ) блогера @TheBobPony: начиная со сборки 25905 и в других тестовых Windows 11 24H2 системе требуется процессор с поддержкой инструкции POPCNT.

Источник изображения: Clint Patterson, Unsplash (отредактировано)

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Зависимость от данной инструкции распространяется на множество компонентов операционной системы: «…от ядра Windows 11 до драйверов USB XHCI…», — предполагает блогер. В таком случае, отсутствие поддержки данной инструкции у процессора может обернуться тем, что операционная система будет неработоспособна, просто может не загрузиться.

Интересно, что внедрение данных изменений в тестовые сборки совпало с появлением сообщений о невозможности запуска стандартных приложений в Windows 10 на системах с устаревшими процессорами. Проблема тоже была связана с отсутствием поддержки инструкций, но в Microsoft признали это ошибкой и пообещали вскорости выпустить исправление.

Что происходит в тестовых сборках, пока непонятно, официально Windows 11 и так не поддерживает старые процессоры, а инструкция POPCNT появилась ещё в архитектурах AMD Barcelona и Intel Nehalem — это 2007 и 2008 годы. Для работы же Windows 11 требуются гораздо более современные решения, так что официально ничего не меняется и вряд ли владельцы систем на базе подобных процессоров используют самую современную версию Windows.

На вторую половину этого года запланировано обновление Windows 11 24H2. Как ожидается, это будет крупное обновление с переходом на новую платформу, многочисленными правками и исправлениями, новыми возможностями на базе искусственного интеллекта, в числе которых может оказаться встроенное в систему масштабирование разрешения для игр и приложений, синтез речи голосом владельца ПК. Не исключено, что системные требования Windows 11 24H2 изменятся.

#windows 11 #операционные системы
Источник: neowin.net
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В Windows 11 будет добавлена функция Sudo, аналогичная функциональности Linux
Microsoft заявила, что следующим крупным обновлением станет Windows 11 версии 24H2, а не Windows 12
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