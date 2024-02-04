В Microsoft подтвердили проблему с процессорами Intel Core 2 Duo, AMD Athlon и прочими времён 2010 года и старше. Работа над исправлением уже идет

На днях специалисты зафиксировали рост жалоб пользователей Windows 10 на неработоспособность стандартных приложений операционной системы, таких как «Календарь» и «Калькулятор». После очередного обновления запуск приложений стал приводить к критической ошибке следующего содержания: «Ошибка файловой системы (-2147219196)». Всех пользователей, столкнувшихся с проблемой, объединяло то, что они используют устаревшее оборудование с процессорами Intel Core 2 Duo, AMD Athlon и прочими времён 2010 года и старше.

Ресурс Windows Lates получил подтверждение от Microsoft: компании известно о проблеме, причина определена и в ближайшие сроки выпустят исправление. Ранние предположения специалистов оказались верны, проблема в отсутствии современных инструкций у старых процессоров, однако необходимости в них для запуска калькулятора или календаря нет, эта зависимость возникла по ошибке. Корни проблемы уходят к пакету vclibs framework, в котором непреднамеренно включили обязательное требование инструкций SSE4.2.

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Судя по всему, выпуск исправлений для приложений можно ожидать уже сегодня, они будут распространяться через Windows Store.