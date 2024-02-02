Проблема может быть в устаревших процессорах.

Philipp Katzenberger, Unsplash

Специалисты ресурса Neowin обратили внимание на жалобы от пользователей Windows 10 на устаревших компьютерах. На форумах растёт количество сообщений о невозможности запуска стандартных приложений Windows 10, таких как «Фотографии» и даже «Калькулятор» — возникает ошибка файловой системы с кодом (-2147219196). Все подобные сообщения объединяет одно — старое оборудование с процессорами времён Intel Core 2 Duo.

В отсутствии официальных комментариев появилось несколько теорий. По данным The Register, одной из возможных причин может являться обновление приложений, которое сделало их работу зависимой от новых инструкций, отсутствующих в старых процессорах. Это может быть как ошибкой разработчиков, так и плановым изменением, которое застало владельцев старых систем врасплох. Так или иначе, о точной причине на момент написания не сообщается, а специалисты рекомендуют владельцам систем на базе устаревшего оборудования приостановить автоматическую установку обновления до выяснения подробностей.