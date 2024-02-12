Вероятно, в обновлении 24H2 во второй половине года.

В следующем крупном обновлении Windows 11 24H2 операционная система может получить встроенные возможности интеллектуального масштабирования разрешения для игр, сообщает Neowin со ссылкой на находку Twitter (заблокирован в РФ) блогера @PhantomOfEarth.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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Обновлённый раздел настроек «Система, Дисплей, Графика» с новой опцией уже присутствует в тестовой сборке 26052, но скрыт, однако это не помешало энтузиастам. С помощью утилиты ViveTool, код которой открыт и доступен на GitHub, скрытые возможности можно активировать, выполнив в консоли команду:

vivetool /enable /id:39695921 /variant:3

На данный момент включение опции Automatic super resolution ни на что не влияет, её описание не содержит каких-либо интересных подробностей: «Используйте ИИ, чтобы сделать игровой процесс в совместимых играх более плавным и улучшить детализацию». Один из снимков блогера также демонстрирует, что опция может быть включена отдельно для некоторых приложений, например, камеры.

Источник изображения: @PhantomOfEarth, Twitter (заблокирован в РФ)

Под описанием также присутствует ссылка, которая должна вести на официальную документацию, но сейчас перенаправляет пользователя в блог разработчиков Microsoft DirectX. Каким образом будет работать встроенное масштабирование, на данный момент неизвестно, не исключено, что это может быть универсальная разработка, которая не будет опираться на реализации от AMD, Intel и NVIDIA, и будет использовать ИИ ускорители новых процессоров, по крайней мере, в одном из вариантов работы.

Обновление Windows 11 24H2 должно принести в операционную систему множество новых интеллектуальных возможностей, повысив спрос на новое оборудование, в частности, процессоры со встроенными нейронными блоками NPU, такие как Intel Core Ultra серии Meteor Lake и AMD Ryzen 8000 серии Hawk Point. Ранее сообщалось, что новая версия ОС сможет говорить голосом пользователя.