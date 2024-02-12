География продаж этой модели пока остаётся неизвестной.

Gigabyte выпустит AMD Radeon RX 7900 GRE в фирменной серии Gaming. Внешне новинка будет больше похожа на RX 7800 XT из этой же серии, чем на модели RX 7900 XTX и XT. Об этом сообщает VideoCardz. В распоряжении ресурса оказалось несколько изображений видеокарты, но информации о спецификациях и географии продаж пока нет.

Источник изображения: Gigabyte и VideoCardz

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Внешнее сходство Gaming версий AMD Radeon RX 7900 GRE и RX 7800 XT от Gigabyte специалисты объясняют применением одинаковых печатных плат. Видеокарта RX 7900 GRE основана на старшем графическом процессоре Navi 31, но в корпусе от менее крупного Navi 32, что и позволяет использовать одинаковые конструкции, как печатных плат, так и систем охлаждения. Система охлаждения RX 7800 XT серии Gaming включает три вентилятора и крупный радиатор с медным теплосъёмником.

AMD Radeon RX 7900 GRE и RX 7800 XT предлагают по 16 ГБ памяти с шиной 256 бит, но первая отличается большим количеством функциональных блоков при меньших рабочих частотах графического процессора. В частности, в графическом процессоре RX 7900 GRE включено 80 вычислительных блоков Compute Unit (CU), в то время как RX 7800 XT предлагает только 60.

Изначально AMD Radeon RX 7900 GRE была доступна в розничной продаже исключительно на китайском рынке, на западном рынке видеокарту можно было приобрести в составе готовой системы. Со временем ситуация изменилась, RX 7900 GRE появилась в европейских интернет магазинах по весьма интересным ценам — на 10…11% дороже RX 7800 XT.