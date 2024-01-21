Ассортимент моделей RX 7900 GRE растёт.

Прошлым летом AMD представила видеокарту Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) на базе урезанного графического процессора Navi 31 XL. В первую очередь эта видеокарта была предназначена для рынка Китая, но позже выяснилось, что необычная новинка от красной команды отправляется на Запад — к осени системные интеграторы в Европе начали продавать готовые компьютеры, оснащённые Radeon RX 7900 GRE, пишет TechPowerUp.

К концу 2023 года небольшой ассортимент AMD Radeon RX 7900 GRE появился в европейской розничной продаже, что осталось практически незамеченным из-за параллельного выпуска RX 7800 XT. Графический процессор в RX 7900 GRE гораздо производительнее, чем в RX 7800 XT, и первоначально RX 7900 GRE была ощутимо дороже, но сейчас, когда AMD начала корректировать цены в ответ на выпуск NVIDIA видеокарт GeForce RTX 40 SUPER, RX 7900 GRE выглядит гораздо привлекательнее. Например, в Германии самая низкая цена зафиксирована на отметке 579 евро, что примерно на 11% дороже RX 7800 XT, а вычислительных блоков в графическом процессоре RX 7900 GRE на треть больше.

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Помимо этого, в продаже заметили новые варианты Radeon RX 7900 GRE Challenger OC и Steel Legend OC от ASRock, первая карта стоит 579 евро, выполнена в привычном для серии дизайне с двумя вентиляторами и минималистичной подсветкой, встроенной в чёрный пластиковый кожух. Второй вариант более продвинутый — оснащён более крупной системой охлаждения с тремя RGB вентиляторами и отличается бело-серебристой расцветкой.