Эти изменения должны помочь в достижении целевых показателей повышения производительности на такт до 10…15%.

Обновление коллекции компиляторов GNU (GCC) раскрыло несколько интересных улучшений, которые предложат процессоры из будущей серии AMD Ryzen 9000 на новой x86-64 микроархитектуре Zen 5, сообщает TechPowerUp со ссылкой на отчёт ресурса Phoronix и изыскания пользователей форума AnandTech.

Источник изображения: AMD и TechPowerUp

реклама

Одним из преимуществ Zen 5 над Zen 4 является расширенный набор инструкций AVX, в основном это новые инструкции AVX и AVX-512: AVX-VNNI, MOVDIRI, MOVDIR64B, AVX512VP2INTERSECT и PREFETCHI.

AVX-VNNI — это 256-битная векторная версия набора инструкций AVX-512 VNNI, которая ускоряет рабочие нагрузки по выводу нейронных сетей. AVX-VNNI предоставляет тот же набор инструкций VNNI для процессоров, которые поддерживают 256-битные векторы, но не имеют полных возможностей AVX-512.

Архитектура Zen 5 предлагает более широкий вычислительный конвейер. Целочисленный блок Zen 5 имеет шесть ALU по сравнению с четырьмя в Zen 4, количество блоков генерации адреса (AGU) увеличилось с трёх до четырёх, конвейеры хранения данных с плавающей запятой теперь удвоены и каждый из них имеет 256-битную длину, что позволяет обрабатывать 512-битное хранилище за один цикл. Некоторые другие инструкции теперь могут обрабатываться всеми ALU в Zen 5, тогда как в Zen 4 они обрабатывались только двумя ALU. Судя по всему, теперь микроархитектура Zen 5 обрабатывает большинство операций AVX-512 в едином конвейерном цикле, а не как раньше, разбивая инструкции AVX-512 на две 256-битные.

Эти изменения должны помочь в достижении целевых показателей повышения производительности на такт до 10…15% относительно ткущего поколения процессоров, считают в TechPowerUp.