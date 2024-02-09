Производительность карт Arc повысили до 71% в Snowrunner.

Intel выпустила новый набор программного обеспечения для видеокарт, объединяющий бета-версии пакетов 31.0.101.5194 и 5252. Графические драйвера, входящие в состав ПО, приносят видеокартам Arc и интегрированной графике процессоров Core Ultra поддержку и оптимизации для игр Helldivers 2 и Skull & Bones. Помимо этого, видеокарты Arc получают дополнительные оптимизации для Banishers: Ghosts of New Eden и порадуют владельцев очередным приростом производительности: до 4% в Banishers, до 5% в Palworld и до 71% в Snowrunner — два последних наименования используют DirectX 11.

Инженеры Intel также исправили несколько проблем на видеокартах Arc — это проблемы с отображением различных цветов в Arcade Paradise, а также проблемы с производительностью в Ghostrunner 2 и Starfield. Список известных проблем содержит достаточно пунктов, в случае с видеокартами Arc это проблемы в Starfield, Helldivers 2, Palworld, Dead by Daylight и Topaz Video AI, связанные с «вылетами» или нестабильностью.

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У интегрированной графики Core Ultra есть проблемы в Helldivers 2, а также Diablo 4, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Call of Duty Modern Warfare III и Warzone 2.0. Помимо этого есть проблемы с различным профессиональным программным обеспечением. Подробнее в официальных примечаниях к выпуску (PDF).